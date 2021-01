Cynthia VANGAH

Impliquée, ayant le gout du challenge et du travail en équipe, je suis aussi une personne ouverte d'esprit et qui a une facilité d'adaptation prouvée non seulement par mon intégration dans un pays Européen mais aussi par mes expériences professionnelles dans la vente et les achats.



Ayant pour volonté de construire ma carrière d'acheteur dans les Fast Mooving Consumers Goods Companies, je suis à la recherche d'un stage à l'international à partir de décembre et par la suite d'un contrat de professionnalisation d'un an en septembre 2015.



Mes compétences :

Argumentation commerciale

Capacité d'analyse

Leadership

Management

communication