Brigitte PEYROU

"A COEUR VAILLANT RIEN D'IMPOSSIBLE"! telle est ma devise.

Polyvalence professionnelle en qualité d'infirmière libérale (20 ans ) et de déléguée médicale (12 ans).

D'un tempérament généreux et volontaire je fais preuve d'une grande autonomie, je sais être à l'écoute de l'Autre et les nouveaux challenges ne me font pas peur.

A la recherche d'un emploi en qualité de déléguée technico commerciale dans les dispositifs médicaux ou d'infirmière conseil pour un laboratoire, je saurai mettre au service de mon futur employeur toute ma polyvalence professionnelle laquelle peut repésenter une richesse pour l'entreprise.





Mes compétences :

Capacité d'analyse et de prise de décision ra

Capacités relationnelles et d'adaptation

Travail en équipe plurisdisciplinaire

Promotion bon usage du médicament

Formatrice

Force de proposition / Élément moteur

Information scientifique et technique

Déléguée médicale

Observation, écoute, analyse

Prise en charge du patient

Fléxibilité et disponibilité

Entrepreneur indépendant IDEL

Éducation thérapeutique diabète

Itinérante

Force de caractère

Rigoureuse et méthodologique

Gériatrie

Droit de la santé