Cynthia ZOLA

RH Généraliste (Recrutement, Formation, Administration du personnel & Paie)



Les enjeux RH sont de plus en plus nombreux et exigeants : le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, la culture d'entreprise au regard des révolutions technologiques, environnementales et sociétales, la formation continue, la diversité et l'inclusion, QVCT, etc.

Grâce à mes 10 années d'expérience professionnelle en RH dans des sociétés telles que Microsoft France, TMC Régie (Groupe TF1), Telelangue (Groupe Berlitz) ou encore Globéo Travel, je peux mettre à disposition des connaissances, des compétences et une méthode de travail maitrisées afin de travailler et de collaborer sur les sujets RH.



Mon objectif et ma motivation est de garantir l'équilibre entre le corporate et l'expérience salarié.