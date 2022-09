Cyprien JEUNE

RENDRE L'INNOVATION ACCESSIBLE A TOUTES LES PME !



« TECHINNOVE, Les Cultivateurs de PME » est une société de conseil aux entreprises et de prestations de services. Depuis 31 ans, TECHINNOVE intervient auprès d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, afin de les aider à développer leur chiffre d'affaires et leur marge par des techniques innovantes et de les accompagner dans leurs démarches de façon très pragmatique.



Avec + de 30 ans dexpérience auprès des PME/PMI, nous avons développé et éprouvé une méthode pour accroître les performances des entreprises.

Cette méthode baptisée "EFFICAS®" a permis à des centaines de dirigeants de sortir dune zone dangereuse ou de donner une nouvelle impulsion à leur développement.



Grâce à notre implication quotidienne auprès des Dirigeants dentreprises, nous avons mis au point un diagnostic unique pour aider les chefs dentreprise dans leurs projets de développement, une analyse simple, rapide et pragmatique : le Diag 1h15®.



Le Diag 1h15® permet didentifier en 1h15 seulement vos axes de développement, et de définir les solutions concrètes et accessibles pour favoriser votre croissance et votre résultat, à partir de vos ressources et moyens.



TECH'INNOVE fournit aux PME de tous secteurs dactivité une réelle analyse avant engagement. Nous échangeons et construisons ensemble sur le réel besoin de votre entreprise dans un seul but : rechercher la meilleure solution technique, financière, marketing ou commerciale.



Dans le cadre de son développement au niveau national, TECHINNOVE cherche des créateurs dentreprise qui souhaitent se valoriser et se différencier en proposant un service pertinent et original, afin de cultiver l'innovation auprès des entreprises de leur région.



Pour découvrir la méthode EFFICAS® ou demander un Diag 1h15® , contactez-nous au 04.72.71.81.82



