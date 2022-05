Depuis 2007, j'ai mis mon énergie à me construire une expérience autour du sport dans sa globalité.

"Step by Step" , je me suis construit autour de différents objectifs personnels afin d'acquérir un maximum de connaissances et de compétences.



Commençant par des taches d'encadrements classiques, je me suis de plus en plus dévoilé autour de nombreux sports et sur de nombreuses taches.

Passant par différents jobs de commercial, assistant responsable, je suis désormais chargé d'une région sur son développement, sa gestion, j'enseigne et je transmets ce que j'ai pu acquérir tous au long de ces années.



Je suis en continuel recherche de nouveautés et apprentissages afin de m'améliorer.

Ma polyvalence, mon assiduité et ma curiosité d'apprendre sont mes fils conducteurs.

Le challenge est mon objectif.

Le moyen d'y arriver est mon énergie et j'y donnerai toujours le meilleur.

S'il y a un problème, il y aura forcément une solution sinon ce n'est pas un problème " S'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème."



La question restante est : Quel sera mon prochain défi ?



Bienvenue sur mon profil,



Vincent CLARISSE



Mes compétences :

communicaion

activité commerciale

animation sportive

gestion de projet

photoshop cs4

gestion du personnel

Informatique

Associations sportives

Microsoft Office 2010