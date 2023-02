Cyrielle COLAU

Co créatrice de La Maison de Gaston, pavillon de 120M2 adapté par des ergothérapeutes pour maintenir des personnes âgées au domicile le plus longtemps possible. En charge de l'ouverture de cette association et de la vie de la structure : implantation d'ateliers, communication via les médias radio et TV , recherches de partenariats : financiers ...



Aujourd'hui je suis entrepreneur et crée mon entreprise pour faciliter le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Mission première : soulager nos aidants et apporter de la sérénité à tous.



Mes compétences :

Réalisation de films

Prévention

Santé publique

Gestion de projet