Cyrielle GESQUIERE-LASSELIN

Mes compétences :

Coordination nationale d'une base de données

Création de bases de données

Remplissage de cohortes

Interrogation à des fins de recherche

Rédaction de protocoles, amendements

Aide aux démarches réglementaires (CPP, CNIL)

Investigation

Séquençage Sanger

PCR

Clinical research

SAE flollow up

Microsoft Office

eCRF

Gestion de biocollections/biobanque

Suivi des patients, prise de RDV, etc.

Screening et randomisations

Gestion de databases

Industrie pharmaceutique

ICH-GCP

Management

Santé publique