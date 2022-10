Cyril AUMASSON

Indépendant et spécialisé sur les technologies Open Source et principalement « Magento » depuis 2011, ainsi que les technologies connexes détaillées dans le descriptif des missions.



Ces années mon permis de participer, à différent niveau, de la réalisation de projets, aux enjeux différents mais avec les mêmes objectifs principaux la satisfaction clients et des internautes.



Les challenges techniques, les sites à fort traffic, la gestion des politiques de cache, l’intégration de Magento dans le SI sont mes enjeux de prédilections!



Il m’est possible de vous accompagner dans votre projet, de la conception jusqu’à la réalisation, que vous soyez au début de votre activité, pour une refonte de votre site, voire de la maintenance ponctuelle ou continue.



Mes compétences :

PHP5

MySQL

Apache

JQuery

Magento

Zend Framework

Selenium

Web services

Debian

PHP

Jenkins

Fredhopper