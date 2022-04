Arnold AUMASSON

Depuis 2008, Consultant Senior puis Directeur chez Pierre Audoin Consultants (PAC), cabinet de conseil et d'études spécialisé en technologies.



Auparavant, après 9 ans chez Steria, comme Ingénieur Commercial Grands Comptes Banque puis marketing de la division Conseil & Intégration de Systèmes.

Après une parenthèse de quelques mois sabbatiques en Amérique Latine j'ai rejoint la Direction Marketing France au sein de laquelle j'ai développé entre 2005 et 2008 le service de Business Intelligence et Marketing Stratégique.



Mes compétences :

Conseil