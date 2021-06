Cyril BERTHET

De formation doctorale (PhD), j'évolue dans le secteur de la biotechnologie. Après une formation académique dans le développement et la caractérisation de modèles animaux associés au cancer, j'ai poursuivi mon parcours dans le secteur privé et développé des compétences en pharmacologie et drug discovery. Mes qualités de manager et mon parcours international me permettent de gérer des projets complexes associés à la recherche de cibles, au développement préclinique de molécules dans des applications thérapeutiques ou diagnostics par imagerie.



Mes compétences :

Drug discovery

Biologie cellulaire

Management

Biotechnologie

Biologie moléculaire

Cancérologie

Biologie