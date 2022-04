Cyrille BERTHET

Au début de l'année 2013, j'ai pris mes fonctions de responsable production et amélioration continue chez Armor Méca, fabricant de pièces de précision pour l'aéronautique et d'autres secteurs de l'industrie.

Airbus, Thalès ou encore General Electrics font partie des clients de la société, spécialisée dans le tournage et le fraisage (3, 4 & 5 axes) de métaux durs, alliages légers et plastiques.

Dans ce cadre, l'une de mes premières missions fût de coordonner le transfert physique vers un nouveau site.

J'ai également engagé des démarches d'amélioration continue, telles que les 5S, les tableaux de suggestion et la résolution de problème (5 pourquoi, Ishikawa,...)

Cette fonction polyvalente recouvre, entre autres:

- animation quotidienne des réunions d'atelier, suivi des plans d'actions.

- supervision de la production, de la maintenance, des outils et des expéditions (6 personnes en direct, 60 au total): organisation, plannings, performance,...

- collaboration avec les services support: logistique, qualité, méthodes,...

- participation aux audits clients et de certification.



Passionné par la philosophie Lean, chacune de mes expériences m'a permis de mettre en application ses principes et de piloter ou participer à des projets de réduction de coûts au travers de l'optimisation de la production.

En collaboration avec les différents services de l'entreprise, j'identifie et pilote les actions nous permettant d'améliorer la qualité et les délais de fabrication. Je suis amené à travailler directement avec le personnel direct de production.



Précédemment en charge de l'amélioration continue en Allemagne au sein de la société Knipping Verbindungstechnik GmbH, membre de la division "Automotive" du groupe français LISI, je mettais en place la démarche et les outils de l'amélioration continue.

Dans l'optique d'harmoniser le fonctionnement des usines du groupe, j'ai également travaillé en partenariat avec le siège et les autres sites afin d'implanter les meilleures pratiques.



Auparavant ingénieur Méthodes chez l'équipementier aéronautique Blanc Aéro Industries (LISI Aerospace), j'ai oeuvré à l'industrialisation des nouveaux produits et à l'amélioration des gammes de fabrication sur les fixations "rivets" de notre usine de St-Ouen-l'Aumône, dans le Val d'Oise (95).

Dans le cadre de cette fonction, j'ai encadré pendant un an une équipe de 4 techniciens Méthodes et mené des projets stratégiques (développement de fixations pour les nouveaux appareils de nos clients, ainsi que développement des procédés dans nos ateliers).



Les années précédentes, j'ai pris la responsabilité d'un atelier de production dans la même usine. J'y ai encadré jusqu'à 25 opérateurs, dans les procédés spéciaux de traitements de surface.



Initialement employé en tant qu'Ingénieur Amélioration Continue en février 2005 à St-Ouen-l'Aumône, j'ai toujours eu l'occasion d'aborder des questions techniques au quotidien, en particulier dans les secteurs d'usinage (rectification, tournage), de la forge (frappe à froid et à chaud), du traitement thermique et du traitement de surfaces. Domaines dans lesquels j'ai mené plusieurs projets d'amélioration et de développement de process.

Ayant eu la responsabilité d'un chantier d'extension d'ateliers, j'ai également pu exercer des fonctions dans un cadre différent de celui de la fabrication.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Amélioration continue

Procédés industriels

Gestion de projets

Encadrement

Industrialisation Méthode

Lean

Industrialisation

Production

Kaizen