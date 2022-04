Cyril CASAUCAU

Mon domaine de prédilection est le développement d'application en Java que ce soit en Java EE (JSF, Wicket, GWT, EJB), Android SDK ou Java SE.



L'informatique et les nouvelles technologies sont des domaines qui me passionnent, je fais donc énormément de veille informatique sur des sites divers et variés.



Pour toute question ou demande de collaboration, je reste à votre disposition.



A récemment obtenue la certification Java SCJP/OCPJP(310-065)



Mes compétences :

Google web toolkit

EJB3

Suite office

Wicket

Html/css

SQL/JPQL

Jenkins

Android SDK

Java / JEE