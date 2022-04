Guillaume DUPUY

Disposant d'un master degree of science obtenu à supinfo en 2011, je dispose d'une expérience assez variée, ayant commencé par le développement web, pour m'intéresser au marché mobile sur lequel j'ai orienté mon attention afin de rédiger un mémoire de fin d'études, puis me pencher vers le développement mobile natif.

Mes compétences les plus accrues concernent donc le développement mobile ( iOS, Androïd) et les technologies web (PHP, SQL, JQuery, ...) avec des expériences dans le e-commerce (prestashop notamment).



Mes compétences :

SQL

PHP5

CSS

HTML

C#

Prestashop

Android natif

IOS development

Ajax

Mysql

Apache

JavaScript

JQuery

Drupal

Tests Selenium

Hp Quality Center