Cyril CASINHAS

Compétence d'animation :

- Création d'animation ludique auprès d'un public ciblé.



Compétences managériales :

- Responsable et coordinateur de groupe.

- Encadrement de jeunes (5-17 ans) et adultes.



Compétences Informatiques :

- Maitrise du pack office (Word, Power point, Excel, Outlook).

- Maitrise du logiciel Storyline, Gimp, Loquendo.



Compétences linguistiques :

- Anglais : lu, parlé et écrit.

- Portugais : bilingue

- Espagnol : lu





