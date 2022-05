Quentin HANNAUER

Né le 13.02.1988, titulaire du permis B, véhicule personnel



Issu d'une formation dans le management du sportif et les activités physiques adaptées (Licence STAPS), j'ai choisi de m'orienter dans le domaine bancaire et sa filière commerciale dans l'activité "retail"... Puis de me perfectionner en intégrant le secteur de l'assurance



Après des expériences en job d'été depuis 2004 (BTP, hôtellerie-restauration, collectivité territoriale), ainsi que des emplois étudiants (restauration rapide), je choisis de m'insérer dans le domaine sportif : management d'organisations sportives, d'équipes et activités physiques adaptés / santé.

Après une brillante réussite en Licence (Major de promotion), j'obtiens par la suite un BEES dans le domaine de la natation.



Souhaitant conserver le sport dans ma sphère loisir, je reviens vers un secteur d'activité inexploré des suites de ma Terminale : la Banque et la Finance.

J'intègre la Banque Populaire d'Alsace en 2010, en contrat d'apprentissage afin de me former au métier de Chargé de clientèle de Particuliers par le biais de la Licence professionnelle "Banque".

À l'issue de cette année d'expériences riches et variées, je décide de me spécialiser dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine comme évolution de carrière.



Mon intégration du réseau BNP Paribas en septembre 2011 jusqu'au fin octobre 2011 m'a ouvert les portes d'une très grande et puissante entreprise.



D'octobre 2011 à mai 2012, je fais partie du réseau Salarié d'AXA France.



En rejoignant Allianz France et mon Agent Général François WALTER sur THANN, j'aspire à faire prendre à ma carrière et ma vie une autre dimension. Mes fonctions occupées : Chargé de Clientèle.

Leader mondial sur le segment d'assurance de biens et de responsabilités, son domaine d'expertise se recentre sur la Protection du Patrimoine en général.

Qu'il s'agisse de Particuliers ou de Professionnels, Allianz France se distingue par sa proximité, sa transparence, sa réactivité et son sens 100 % client ! En ce sens, Allianz France est susceptible d'apporter au tout à chacun son conseil, sa fiabilité et sa disponibilité sur des couvertures de risques IARD (Auto, Habitation, Garantie des accidents de la vie, Protection Juridique, Responsabilité civile), ainsi que des thématiques actuelles ou à venir (retraite, financements, prévoyance décès et santé, dépendance, protection de patrimoine, organisation des régimes matrimoniaux et dévolution successorale, défiscalisation). En apportant une personnalisation maximale du service rendu, par la confiance accordée à clients.

Ma culture du résultat, ma réactivité, mon goût du challenge, mon organisation commerciale doublée d'une approche en vente-conseil, mon goût du challenge et de l'engagement, ainsi que mon sens du travail en équipe sont mes meilleurs atouts à mettre au service de l'entreprise.





Mes compétences professionnelles :

- > commerciales : accueil clientèle, conseil et vente en approche globale (particuliers et professionnels, démarchage, marketing de réseau et fichiers clientèle/prospect ciblés, utilisation du téléphone et relations publiques ;

- > techniques : pratiques des techniques bancaires (marché du particulier) : banque au quotidien, crédits (consommation / immobiliers), épargne (monétaire, financière), stratégies de défiscalisation, assurances (IARD / Prévoyance / Vie) ;

- > managériales : gestion de planning et de stocks de marchandises, organisation événementielle, management d'équipes, animations statistiques et reporting ;

- > communication : activités de phoning et de mailing ciblées, techniques d'accueil ;

- > langues anglais (courant, séjours, niv. européen TOIEC B1-C2), allemand (lu-parlé-écrit, séjours)

- > informatiques maîtrise outils de Gestion Relation Clientèle et de bureautique (Office 2007, Outlook), Windows & Mac., certification C2i (2008)



Vifs intérêts:

# actualité financière et économique (macro- et micro-) : mémoire de fin d'études sur "Les enjeux de l'épargne financière de placement pour un réseau bancaire et ses clients"

# stratégies patrimoniale



Mes compétences :

dynamique

organisé

social

réactivité