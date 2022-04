Cyril CASSAN

Je viens récemment d’acquérir mon titre RNCP de niveau 3 "Gestionnaire en maintenance informatique" au sein de l'entreprise LDNR à Labège, après avoir quitté l'armée de terre pour un domaine qui me passionne depuis toujours, je suis disponible pour mettre mes compétences au service de votre entreprise.



Rigoureux et méthodique avec une capacité pour travailler en équipe, je reste à l'écoute de vos propositions.

À bientôt pour un entretien.



Mobilité : 12, 15, 46, 31, 81, 82, 34



Mes compétences :

Stockage (SAN, NAS, Réplication..)

Samba 4

Active Directory

Réseaux informatiques & sécurité

Virtualisation (VMware, vSphere, VirtualBox)

Administration réseaux

Installation informatique / Câblage

Déploiement de matériels et logiciels

Gestion de parc informatique

Protocole TCP/IP

Sens du relationnel

Windows serveur 2012 / Débian8