Cyril CASTEL

à 18 ans j'ai créé mon entreprise et ouvert mon établissement en décembre 2011. Reconnu le plus jeune artisan boucher de France, il m'a été décerné le 1er prix des créateurs repreneurs d'entreprises pour la Région PACA la même année. Je suis passionné par mon métier. J'éprouve une grande satisfaction à choisir mes produits, fabriquer ma charcuterie, proposer mes plats traiteur à ma clientèle pour son plus grand plaisir et le renom de notre corporation. Je mets toutes mes compétences au service de ma clientèle.



Mes compétences :

Boucher-charcutier-traiteur