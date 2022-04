Cyril CASTELIN

Je suis spécialisé en transactions immobilères.

Recherche et vente de biens immobilier, Maisons, appartements, hangars, terrains, corps de ferme, immeubles de rapport.

Propriétaire, à la recherche du "bon" locataire. Particulier, à la recherche d'un bien à louer sans mauvaise surprise. Arrivant seul ou en famille sur la région, pour une durée courte, le temps d'un travail ou d'une mission ...

Vous avez en commun l'objectif d'être serein dans vos recherches. Celtimo vous accompagne, vous présente les bonnes personnes, les bons logements, meublés ou non, pour 6 mois, un an ou plus ...

Vous trouverez sur cette page une sélection de biens actuellement disponibles. L'idéal étant de pouvoir nous rencontrer pour établir ensemble la liste exacte de vos éléments de recherche. Contactez-nous.

www.celtimo.fr



Mes compétences :

Prospection

Conseil

Vente

Négociation

Communication

agent immobilier

Immobilier

Management

Marketing