Cyril CATELAN

Designer de PLV (Comptoirs, Display, Événementiel...) carton et Multi-Matériaux depuis 2005 chez GIL PLV. Je réalise des roughs 3D, animations et simulations en magasin sous 3D studio Max.



Suite à la réception du brief, j'effectue une recherche créative selon les besoins et l'identité visuelle du client afin de fournir un travail de qualité et le plus en adéquation possible avec la demande.



Ma formation artistique m'a apporté une certaine sensibilité au niveau des formes, des volumes et de l'esthétique en général , ce qui a permis à plusieurs de mes réalisations d'être primées aux Popai Awards



La confiance des grandes marques ( L’Oréal, Fnac, Bouygues, Activision, Ubisoft, Sony, Bosch, Larousse, Nathan,Hachette, Hasbro ...) m'a permis d'obtenir une bonne expérience et de bonnes compétences dans ce domaine.



Je suis également Graphiste 2D et PAO, je maîtrise la suite Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign). Je réalise les visuels qui viennent habiller les PLV , les prépare pour l'impression, réalise les supports de communication ( plaquettes...)



Je réalise également des sites internet comme par exemple celui de Cartonnages GIL (http://www.gil-prod.com) et mes compétences 3D ne s'arrêtent pas à la PLV, je modélise et anime des objets, des décors ou des personnages et fait les montages vidéos sous Adobe Première et Adobe AfterEffect.



Mes compétences :

WebDesign

Infographiste PAO

Designer PLV

Infographiste 3D