Expérimenté dans la vente en B to B, pour l’automobile et l’industrie j’ai évolué dans de grands groupes internationaux sur des postes d’encadrement d’équipe de vente jusqu'à directeur des ventes France (filiale France de 20 millions €).



Mobile sur la France, je recherche un poste de chef des ventes/responsable grands comptes.

cyril.caux@gmail.com



Management équipe de vente (jusqu’à 350 commerciaux)

Animation des réunions commerciales, élaboration des objectifs commerciaux

Recrutement, et formation d’équipes de vente

Gestion des équipes ADV, SAV, logistique et comptable

Management hiérarchique et transversal



Ingénierie commerciale grands comptes

Création de contrats de vente et accords nationaux et harmonisation au niveau européen

Etude de faisabilité commerciale des projets industriels (potentiels et moyens)

Analyse des résultats commerciaux et financiers et suivi des engagements contractuels

Suivi des clients grands comptes nationaux

Offre de services : e-procurement, place de marché, gestion par centre de couts, plan de rationalisation des achats, stocks de consignation, mutualisation des achats



Gestion et encadrement de réseau de concessionnaires sur la France

Création et développement de réseaux de distributeurs

Gestion d’une filiale France 20 millions € HT

Définition de la politique commerciale et des orientations produits

Organisation d’événements commerciaux (salons internationaux)

Résolution contentieux juridiques et représentation institutionnelle nationale

Gestion du service logistique et service homologation entre l’Allemagne et France





Mes compétences :

Transport ferroviaire

Aéronautique

Construction navale

Bâtiment

Energie

Automobile

Gestion de projet

Grands comptes industrielle

Management