De La Bouvrie PHILIPPE

Philippe de la Bouvrie, 54 ans, marié 4 enfants.



Mon objectif professionnel actuel : Rechercher du travail comme responsable commercial dans une activité se rapprochant de la mécanique ou la vente de produits technique



Mon métier (sa valeur ajoutée) : Négoce dans la vente et l’entretien des pneumatiques PL, GC,VUL et VL + mise en place des produits + suivi des clients.



Mon expérience professionnelle :



• Responsable Grands Comptes chez Euromaster de Janvier 2013 à 1995. Développement et suivi de de clients à fort potentiel d’achats pneumatiques PL GC VL et VUL Bretagne Pays de loire , Aquitaine, Midi Pyrennées et une partie du Rousillon.

. D’un portefeuille de 400 000 € je suis passé à 20 000 000 € .



• Responsable d’un Centre de Service chez Euromaster à,Toulouse de Janvier De 1995 à 1991. Ventes de PL VL et GC aux entreprises et aux particuliers + mise en place et suivi des pneus. 12 personnes à manage r( 2 assistantes, 3 commerciaux et 7 techniciens d’atelier)

D’un Ca de 500 000 € le centre est passé à 1 300 000 €.



• Monté ma propre entreprise de négoce et vente de pneumatique PL GC VL et VUL sur Douarnenez de 1985 à 1990





Mes compétences :



• Manager des commerciaux.

• Suivre et développer un portefeuille des clients.

• Autonome

• Forts relationnel avec les clients



Mes points clés de personnalité (idem) :



• Travailleur

• Battant

• Aime les chalenges et les défis

• Indépendant











