Guillaume PETITOT

Fort de plus de 30 années d’expériences :

* 5 années dans l'audit

* 10 chez Holcim (acteur cimentier mondial)

* 10 dans des PME en restructuration économique et/ou capitalistique



Expériences qui se traduisent par des compétences

- Gestion financière et administrative, Contrôle de gestion, Juridique:

Clôturer les comptes et superviser la consolidation ; Définir et mettre en place les indicateurs opérationnels et financiers ; Animer le contrôle de gestion et la gestion du BFR ; Négocier ; Interpréter ; Gérer les relations avec les tiers externes (CAC, Avocats, Banques, Assureurs) ;

- LBO, restructuration juridique et gestion de crise:

Adapter l’information aux attentes de l’actionnaire ; Gérer fusion et acquisition ; Construire l’information et discuter avec les banques, les pouvoirs publics ; savoir-faire et pratiques en matière de procédures collectives ; Gérer et motiver les équipes par « gros temps »

- Organisation, Supervision des systèmes d’informations :

Faire évoluer les systèmes afin de répondre aux attentes opérationnelles ; et les adapter aux évolutions de l’organisation et du marché

- Direction, animation des équipes :

Organiser la fonction administrative et financière ; Gérer le changement ; Former les collaborateurs, Communiquer et motiver



Mes compétences :

LBO

IAS

Fonds d'investissements

IFRS

contrôle de gestion

Management opérationnel

système de gestion

Restructuration

organisatiion

reporting financier

droit des affaires