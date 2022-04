Cyril CAZILHAC

Je suis Ingénieur Industries Agro-Alimentaire spécialisé en Marketing Grande Consommation (HEC).



Suite à l’exercice du poste de Chef de Secteur chez General Mills, j’ai réussi à développer mes compétences commerciales et comprendre les stratégies marketing. Je suis actuellement Responsable Marketing Enseigne chez Brioche Pasquier.



Ma double formation et mes expériences m’ont permis d’acquérir des compétences et connaissances qui me permettent de mener à bien mes principales missions dans la mise en place d’opérations commerciales et marketing.