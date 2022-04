Cyril CÉRA

Consultant - Architecture et développement autour des technologies .Net, conseil, formation.



Architecture et développement .net

- WCF, Entity Framework, WPF, ASP.Net, WebApi, Unity/Prism, Mobile WP8/Android, AOP, VS2008/2010/2012, AOP, etc

- Web: Angular 4, Aurelia

- BDD/TDD: SpecFlow, NUnit, NSubstitute, Fluent Assertions

- Living documentation

- CI: TeamCity, Powershell

- Bases de données SQL Server 7-2012, Sybase, DB2, MySql, EventStore, ElasticSearch

- Git, SVN, TFS, Visual SourceSafe

- OS: Windows, Linux



Expertise fonctionnelle & technique

- Architecture / Développement

- Assistance à maîtrise d'ouvrage

- Migration / fusion de systèmes d'information

- Réversibilité d'une Tierce Maintenance Applicative (internalisation et externalisation)

- Solutions GED / Éditique / Reporting client / Expédition

- Responsable des développements



Mes compétences :

TMA

Banque privée

Gestion de projets

Migration de S.I

Angular 4

Architecture SOA

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET

Release management

Windows Communication Foundation

AMOA

Gestion de projet