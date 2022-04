Cyril CERVEAU

Bienvenue sur mon profil Viadeo.



38 ans, marié, 2 enfants.





Spécialités : Marketing, management, commerce, projet

Expériences marquantes : Création d'entreprise, entreprise libérée



La diversité de mon parcours (entrepreneuriat, management, commerce, marketing) et ma personnalité proactive ont façonné mon projet actuel : être un élément moteur dans l'accompagnement des équipes et le développement des projets marketing. Mon expérience professionnelle m'a permis de construire un savoir-faire solide dans le management des projets et des Hommes.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projets

Management

Business development