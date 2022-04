Cyril CHADAILLAT

Bonjour à tous,



Je cherche actuellement à me reconvertir professionnellement dans le secteur de la remise en forme et pour cela je souhaite établir un partenariat avec un franchiseur afin de réaliser mon projet qui est d'ouvrir une salle se sport. Je suis moi-même pratiquant depuis l'âge de 18 ans ( cours collectifs, musculation, cardio training, cross fit, etc ) et cet univers me fascine.

Je n'ai pas encore d'expérience professionnelle dans ce domaine mais j'ai le goût d'entreprendre et de m'investir aussi bien physiquement que financièrement pour réaliser mon rêve à moyen terme.



A bon entendeur, j'attends vos propositions sérieuses.