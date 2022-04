Cyril CHEDEVILLE

Créatif, rigoureux, dynamique, enthousiaste, adorant travailler en équipe, doté d'une solide culture publicitaire et graphique, j'ai travaillé sur tous types de projets : médias, hors médias et web. Mon parcours m'a amené à gérer d'importants budgets (nationaux et internationaux) et de plus modestes, de la conception à la réalisation.



Ma solide expérience de direction artistique me permets de maitriser parfaitement la chaine graphique, ainsi que les logiciels photoshop, in design et illustrator. Ma dernière expérience dans une agence web m'a permis d'être confronté aux problématiques spécifiques du web.



Mon rôle de directeur de création m'a amené à développer mon sens de l'organisation et du management, de l'accompagnement du client et de la reflexion stratégique.



Un aperçu de mon travail ici : http://cyrilchedeville.tumblr.com/



