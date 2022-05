Sandrine THEVENET

Artiste plasticienne et Philosophe praticienne, j'anime des ateliers philosophiques ainsi que des ateliers de créations artistiques, mêlant la pratique de l'Art et l'interrogation philosophique sur l'Art.

Ma réflexion s'est construite autour d'une approche pédagogique de la philosophie pratique, articulant le questionnement de l'Art et son accomplissement, au service d'une interrogation renouvelée sur le lien entre Art et Philosophie.

Je pratique la consultation philosophique individuelle.

J'interviens dans les établissements scolaires, les bibliothèques et lors de séminaires consacrés à la pratique philosophique. Mon travail s'adresse à un public de tous âges et sans condition de connaissance ou de compétence particulière.

En parallèle de ces interventions, je partage mon temps entre la peinture et la sculpture, et mon travail a fait l'objet de plusieurs expositions.



Mes compétences :

Animation d'équipe