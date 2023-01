Marion HEMET

Après 14 ans de grande distri sur des postes opérationnels et fonctionnels, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et j'ai créé ma société.

J'exploite depuis 09/15, le centre de beauté Yves Rocher de Caen centre-ville qui dispose d'un magasin et de 6 cabines de soins esthétiques, et manage 16 conseillères esthéticiennes.



Mes compétences :

Management d'équipe

Direction centre de profits

Animation commerciale

Grande Distribution

Gestion du personnel

Management opérationnel

Management de la relation client

Recrutement

Formation

Gestion des compétences

Développement RH

Droit du travail