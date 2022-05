Sandrine THEVENET

RESPONSABLE E-COMMERCE

5 ans d’expérience dans le monde du web !



Webmaster-infographiste, webmarketeur, responsable e-commerce …



C’est en 2007 que j’intègre l’entreprise Devernois en tant qu’ assistante de style après l’obtention de mon BTS mode. La e-boutique Devernois ouvre en 2008. Grâce à mon goût prononcé pour le web, à ma

persévérance et ma curiosité, mais aussi grâce à la confiance qui m’a été accordée, j’ai évolué au sein de mon entreprise pour acquérir le poste de responsable e-commerce en 2012.



Mes compétences :

E-merchandising

Adobe Photoshop, Indesign

Microsoft Word, Power point, Excell

Conduite de projet - Plan Média

Prestashop

Budget - Maîtrise des coûts d’acquisition

Veille site et concurrence - Recommandations

Google Analytics

Analyse performances et KPI -Reportings

Créations graphiques

Leviers d'acquisition (SEO,SEM,DISPLAY...)