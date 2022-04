Cyril CHIGNAC

COMPETENCES COMMERCIALES



Auditer



- réalisation de bilans patrimoniaux complets

- collecte et structuration des informations

- analyse de la situation familiale, financière, patrimoniale et fiscale



Analyser



- validation et hiérarchisation des objectifs patrimoniaux

- quantification des capitaux nécessaires et planification financière



Orienter



- préconisation de stratégies d’investissements

- scénarios patrimoniaux à moyen et long terme

- propositions argumentées selon les thématiques retenues



Arbitrer



- suivi des stratégies et gestion courante

- gestion des aléas et opportunités

- travail de la recommandation



COMPETENCES TECHNIQUES



Placements



- produits bancaires

- produits de taux

- produits actions

- montages immobiliers



Fiscalité



- maîtrise de la fiscalité du particulier

- maîtrise de la fiscalité des placements

- bonne connaissance de l’ISF



Financement



- montage de dossier de prêt

- analyse des pièces justificatives



Mes compétences :

Approche globale

Banque

Banque Privée

Clientèle privée

Conseiller clientèle

gestion de patrimoine

Planification

Planification financière

Stratégie

Stratégie patrimoniale