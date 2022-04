Cyril CHOUCHANE

Après une formation d'animateur professionnel (DEFA), je me suis spécialisé dans les techniques théâtrales appliquées à l’analyse de situations professionnelles et au dépassement de situations conflictuelles (association Grata 10).

En 1999, j'ai rejoint le cabinet d'études "Développement Stratégie" (avec Alain Béaur et Sylvie Vila) au sein duquel je suis progressivement devenu formateur et consultant.

En 2009, j'ai commencé le "Programme européen de formation et d'entraînement à la Psychothérapie centrée sur le Client, au Counseling et aux applications de l'Approche centrée sur la personne" au PCAIF (Person-Centered Approach Institute-France), organisme fondé par Carl R. Rogers en 1979.

Aujourd'hui formateur, consultant et psychopraticien indépendant, je continue à intervenir auprès de professionnels de l'éducation spécialisée, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'animation socioculturelle ainsi que dans le secteur privé, le développement personnel et la psychothérapie.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Gestion de la violence et de l'agressivité

Techniques d'animation / Techniques éducatives

Animation de réunions

Entretiens professionnels

Prise de parole

Communication

Animation de groupes / gestion de la dynamique de

Développement personnel

Stage clown, théâtre

Ecoute, relation d'aide

Théâtre-forum

Prévention et Gestion des conflits