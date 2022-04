Cyril CLAVERIE

Formation:



- Bepa agricole et commercialisation à la Mfr de Barbaste (47) Bac technico commercial distribution agro alimentaire en alternance à la Mfr de Clairac(47) , ces deux diplomes se sont déroulés en alternance composé d’une semaine d’entreprise et d’une semaine d’école sur 24 mois.









Expérience:



- Stage en 1994 de 3 mois au supermarché Champion Fleurance , tous rayons y compris découpe

charcuterie fromage.





- Formations alternance dans diverses sociétés comme suit:





- Du 16/01/1995 au 15/01/1997 en conserverie plats cuisinés chez société Majesté Sa à Carmaux 81400.





- Du 20/01/1997 au 31/03/1997 en conserverie chez Sa Micouleau 82500 Beaumont de Lomagne.





- Du 01/04/1997 au 11/02/1998 chez Sa les jardins du midi (ails et dérivés) 82500 Beaumont .





- Du 15/03.1998 au 20/05/2000 Diverses missions intérim avec Addeco chez Leader Price Fleurance, Décathlon Auch, Fleurance foie gras Sté Gersica, Prolainat surgelés à Aubiet, Gersporte Sté Keller Fleurance.



- Depuis Juin 2000 participation à l’ouverture du magasin Mr Bricolage à Auch et formation vente suivi d’un cdi en vendeur conseil technique rayon bois : agencements , cuisines , dressings , sols , coulissants sur mesures , escaliers avec service découpe panneaux bois et miroiterie ainsi que gestion des commandes et stocks.