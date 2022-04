Cyril CLEMENTE

Vendeur expert projet à CHRETIEN Matériaux à Hazebrouck



- Menuiseries intérieures et extérieures

- Carrelage

- Sanitaire

- Isolation, Bois, Panneaux

- Gros oeuvre (dallage, ...)



Tâches réalisées :

- devis estimatifs menuiserie avec pose, commande auprès du fournisseur.

- recevoir les client, les accueillir au mieux,

- conseiller au mieux les client par rapport à leur besoin,

- les fidéliser, entretenir un contact régulier,

- approvisionner le produit demandé si non stocké plate forme

- avoir un prix qui correspond au marché,

être le mieux placé possible

- suivre les commandes des clients,

- être en contact avec les fournisseurs, pour suivre ma commande, être informé de leur nouveauté,

- proposer du financement

- assurer les SAV en cas de panne,

- gérer au mieux les litiges, trouver une solution avec le client.

- assurer une expo la plus correcte possible

- relance des devis régulière



Utilisation du logiciel de chiffrage de menuiseries Prodevis, FMCP logiciel interne propre à Chrétien



Mes compétences :

Ecoute

Empathie

Volontaire

Informatique

Internet