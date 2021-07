Cyril COBAC

* Savoir-faire : Création et développement de deux sociétés conjointement. Management d'équipe de 5 personnes. Gestion de sous-traitants. Formation, accompagnement, motivation et management de façon transverse d'un réseau de distributeurs en boulangerie (environ 60 vendeurs). Pilotage de la stratégie commerciale et des marges. Gestion de grands comptes.



* Savoir-être : Personne enthousiaste, organisée, proactive, apte au travail en équipe et aux challenges, autodidacte, grande capacité d'analyse, apprend rapidement, ouvert d'esprit, possède l'éthique du travail dur, créatif et innovant.



* Objectif : Intégrer une équipe aux circuits de décision courts, axée réactivité, créativité, respectueuse et tolérante au point de vue de l'autre - peu importe la taille de l'entreprise, comptent avant tout la rencontre des hommes, de la passion et du projet. Mon objectif est d'être utile pour tous, tout en évoluant au sein d'une entreprise.



* Mobilité : France et international à étudier suivant projet



Mes compétences :

Management et organisation

Autodidacte et curieux

Projection et analyse

Force de proposition