Cyril COLIBEAU

Au niveau professionnel :



Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de l'Administration Système et Réseaux (depuis décembre 2000), ma dernière expérience en cours, me permet d'acquérir et de consolider ce domaine de compétence. Dans un service de 6 personnes, pour un parc de 250 machines et une quarantaine de serveurs virtuels et physiques, je me dois d'être polyvalent et de déterminer les priorités à court, moyen et long terme.



Autonome au quotidien, j'ai en charge la gestion de l’activité des prestataires et de l’apprenti (100 jours apprenti et 50 jours prestataires : préparer / expliquer / suivre).



Des formations ont consolidé et validé mes connaissances acquises sur le terrain, et je sais m'adapter rapidement à tout nouveau changement d'environnement. Au sein de mon poste actuel, nous avons la volonté d'améliorer le système d'information et je participe pour cela aux projets, aux tests et à la mise en place de la nouvelle architecture réseau du Système d'Information.



----------------------------------------



Au niveau personnel :



Je suis marié et j'ai deux enfants nés en septembre 2005, un garçon et une fille.



----------------------------------------



Formation :



2016 :

- Administration SQL Serveur pour autres DBA



2013 :

- Configuration Windows 8

- MDT (microsoft deployment toolkit 2013)



2012 :

- Migration de Windows XP à Seven

- Les nouveautés Office 2010



2011 :

- Relation client

- Chef de projet



2008 :

- Implémentation et administration des Services d’annuaire Microsoft Windows 2003



2007 :

- SQL serveur 2000



2006 :

- Formateur occasionnel

- Implémentation et administration des Services d’annuaire Microsoft Windows 2000 (2174B)

- Implémentation et support de Microsoft Windows XP Professionnel (2615A)

- Formation ArcServe



Mes compétences :

VMware

Gestion de projet

Microsoft Windows Server

Administration système

Réseau

Microsoft Windows

Firewall