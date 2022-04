Cyril COLIN

Titulaire d'un Master 2 professionnel - Histoire et médias, conservation de l’image et du son son me permettant d’occuper un poste d’archiviste et de documentaliste, j’ai été confronté à l’analyse de documents ayant une valeur historique. Assistant de l'exposition Paris libéré, Paris photographié, paris exposé, je suis également formée au récolement et à l'inventaire. Depuis août 2014, j’anime des conférences et des visites historiques.





Mes compétences :

Adlib, File Maker Pro, Micromusée : bonne maîtrise

Inventaire

Conservation préventive

Assistant d'exposition

Récolement informatisé des collections

Versement, tri, collecte, traitement, classement e

Normes ISSAR et ISAD(G), Droit à l’image et droit