Cyril COMMIN

Technicien de laboratoire avec expérience en œnologie, virologie et bactériologie. Également compétent en tant que technicien preleveur avec plus de 12 ans d'expérience. Prélèvement d'eau, d'air, de surface et alimentaire. Réalisation d'audit et rédaction de procédure. Je suis basé dans le département des pyrennees atlantique et je suis mobile.



Mes compétences :

audit

technico commercial

technicien préleveur

technicien de laboratoire