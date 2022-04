Cyril GAUMAIN

Ingénieur en mécanique(INSA lyon), spécialisé en vibration et acoustique.



Après un passage par la recherche, je me suis orienté vers le développement logiciel. J'ai été tour à tour développeur, chef de projet et responsable d'une équipe d'informaticiens. Après avoir envisagé une création d'entreprise, je me suis orienté vers une fonction de chargé d'affaire, qui implique un rôle commercial et de gestion de projet.

J'ai occupé des postes assez divers ( chercheur, développeur, chef de projet, manager, commercial) tous reliés par le domaine d'application: les vibrations et l'acoustique (recherche, fabricant d'instrument, fournisseur de service).



Je me suis passioné pour les méthodes de développement Agiles, et notamment Extreme Programming (XP) que j'ai mis en place au sein d'OROS, quand j'étais responsable du bureau d'étude. Mon poste actuel ne me permet pas de tirer profit de ce savoir-faire, mais je reste convaincu de la pertinence de ces méthodes et espère qu'elles prendront une place plus importantes dans le futur.



Je découvre depuis 3 ans le secteur passionnant de l'Energie ( Pétrole , Gaz ).La dimension très internationale de ce secteur est particulièrement motivante:je suis amené à me déplacer en Europe, au Moyen Orient et envoyer des consultants n'importe où dans le monde, mais même les projets en France permettent de renconter des professionnels de toutes nationalités



J'apprécie dans mon poste la composante commerciale qui me permet de rencontrer des clients aux profils variés, en France et à l'étranger. Mon rôle de chef de projet me permet quant à lui de rester proche de la technique et de maintenir une dimension managériale en organisant et suivant le travail des consultants.



Que ce soit avec mes collaborateurs, mes clients, mes concurrents ou mes supérieurs, je suis très attaché:

- à l'honnêteté et à la franchise

- au respect de l'autre

- à l'écoute et au dialogue



Je vois en Viadéo l'occasion d'augmenter mes opportunités professionnelles, mais aussi le moyen de partager autour de sujets professionnelles ou non. N'hesiter donc pas à me contacter si vous souhaiter obtenir des informations sur:



- les vibrations et l'acoustique

- le secteur du pétrole et du gaz

- l'INSA

- le métier d'ingénieur, de chef d'équipe



Je vous invite à consulter mon site webArray qui détaille mon parcours professionnel.



Mes compétences :

acoustique

Encadrement

FLNG

FPSO

gaz

Gestion de projet

Management

Offshore

pétrole

Vibration