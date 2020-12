Patrick MAUSS

Après dix années passées au service de PME, j'ai décidé de faire progresser ma situation vers une structure de taille plus importante et souhaite pouvoir exercer mes compétences dans un poste à responsabilité en Marketing des Services orienté Client.



Ingénieur Centralien de formation, fort d'un relationnel client à

l'international ainsi qu'une expérience en tant que chef de service de Support Client, j'ai pu mettre en place une nouvelle offre de Services dans le cadre de déroulement de plans d'actions et du management d'équipe.



Mes compétences :

Anglais