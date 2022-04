Je suis actuellement en apprentissage chez Airbus hélicoptère en tant que développeur d'application web de gestion et d'analyse. J'effectue en parallèle une formation intitulée chef de projet en informatique (Bac 5) à l'école IMERIR.



Mes compétences :

HTML 5

Java

PHP 5

C

CSS 3

PhpMyAdmin

c++