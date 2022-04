Cyrille CONNAN

Chef de projet - Attaché territorial.

Contractuel pour la Mairie de Vannes.

Plus de 53 000 habitants - 1 200 agents



20 ans d'expérience dans le privé en business development et gestion de projet :

- Média (webmarketing, Régie Publicitaire, Partenariats)

- Bancaire, Sécurité Sociale, Telecom, Naval de Défense, Hôtellerie

- E-commerce



Anglais TOEIC 950



Mes compétences :

Gestion de projets

Business development

SharePoint

MS Project

Enterprise Architect

E-commerce

Webmarketing

Microsoft SQL Server

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Communication

Toad pour Oracle

Business Process Model and Notations

BPMN

Management

Pilotage