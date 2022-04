Cyril CONRADI

Actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle, diplômé d'un DEJEPS animation socio culturelle option développement des territoires et réseaux, je suis actuellement coordinateur CAJT.





Compétences développées :

- Recruter, former et manager des équipes

- Concevoir et mettre en œuvre un projet pédagogique et éducatif

- Assurer le suivi administratif et financier de ces actions

- Réaliser des rapports et travailler en collaboration avec divers partenaires (parents, collectivités, politiques, prestataire,…)

- Mutualisation des différents réseaux de partenaires

- Codiriger une association d’éducation populaire- Gérer et/ou animer des centres de vacances



Mes compétences :

Coordination