Cyril COPHIGNON

Fort d'une expérience de plus de 12 ans dans le développement d'applications et portails web, je peux évoluer seul ou en équipe et intervenir sur toutes les étapes du cycle de vie d'un logiciel.



J'affectionne échanger afin de proposer des solutions pérennes et ergonomiques.



J'apprécie évoluer dans un environnement de confiance, structuré et innovant où je peux renforcer mes compétences et en développer de nouvelles.



Curieux par nature, et autodidacte, j'aime apprendre.