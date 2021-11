RDV sur https://www.linkedin.com/in/elodie-bichet-dev-php-symfony/ pour voir mon profil à jour et me contacter.

Je cherche actuellement un poste de développeur PHP/Symfony junior en Ile-de-France.



Après 14 ans dans un grand groupe media en tant que chef de projet web/digital, où j'ai eu notamment l'occasion de m'exercer au développement web front-end HTML/CSS/JS et l'utilisation de CMS, j'ai décidé de m'orienter vers des métiers plus techniques et de me lancer dans le développement d'applications PHP, notamment avec le framework Symfony. Mon parcours et mes capacités d'adaptation et d'apprentissage m'ont permis de développer un profil polyvalent et toujours en évolution.

Ma priorité a toujours été la satisfaction de mes clients et collaborateurs, qui apprécient ma réactivité, mon sens de lécoute et mon pragmatisme. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets et vous donne rendez-vous prochainement pour une potentielle collaboration.