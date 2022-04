Cyril CORAUX

Préventeur depuis plus de 20 ans au profit de différents organismes employant de 200 à 3500 personnes et œuvrant dans plus de 50 métiers différents, je souhaite aujourd'hui faire partager mon expérience tant du terrain que du management HSE en proposant mes services dans le cadre d'actions de formation ou de conseil au cours de vacations ponctuelles.



Mes compétences :

conseil et audit organisation SST

Formation management prévention

Conseil

Animation de formations PRAP activités de bureau

Formation

Création de supports pédagogiques

Élaboration de cahiers des charges

Recrutement

Coordination

Formations sur les RPS (management et prévention)

R. Civ. et R. Pén en matière de sécurité du trav

Management de service et de reseau