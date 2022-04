Cyril CORCOS

J’ai quinze ans d’expérience dans le conseil et la stratégie de projets IT, ainsi que 10 ans d’expérience dans la vente et la mise en oeuvre de projets de transformation des processus, particulièrement de projets IAM.



J’ai développé une expertise pointue de la lutte anti-fraude à la Banque d’Investissement de la Société Générale, dans le cadre de la fraude Kerviel et au delà.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Avant vente

Communication

Direction de projet

Gestion de projet

Cadrage

Business development

Formation

Normes rédactionnelles

Expertise technique

Faiseur de consensus

Convaincre