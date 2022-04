Cyril COROYER

Après une formation universitaire en chimie (niveau Maîtrise), passionné par les nouvelles technologies de l’information j’ai rapidement réorienté ma carrière dans ce domaine.



Durant quinze années d’expériences variées jalonnées de formations j’ai continué à acquérir technique, polyvalence et autonomie.



Doté d’un fort esprit d’équipe, pédagogue, j’aime également mettre en œuvre mon sens de l’observation pour être force de proposition. Ce parcours ainsi que ma maitrise de l’anglais me permettent de faire preuve de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation aux diverses structures organisationnelles et humaines.



Plus récemment j’ai saisi l’opportunité que m’offrait la formation continue d’acquérir la méthodologie nécessaire pour évoluer vers la gestion de projet IT & QA.



Tout d’abord par un diplôme d’ingénieur généraliste ei.CESI et plus récemment avec une certification de Test manager ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)



Mes compétences :

Pédagogie

OCR - PDF/A

Traitement d'images

Cloud Computing IAAS PAAS

Virtualisation / Client Léger

SGBD/ Merise

MS Windows Server

GED Collaborative

Réseaux TCP/IP

CMS open source

Microsoft Office

Gestion de projet

Référentiels ITIL, PMI

Support informatique