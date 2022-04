Cyril COSAR, est Psychologue clinicien – formateur depuis 15 ans. Apres une première experience dans le champ sanitaire et social, il assure, au sein de la direction des ressources humaines d’une grande ONG humanitaire française, la veille, la réponse de soutien immédiat et l’orientation de soin en cas de crise ; mais également la définition et la mise en œuvre d’une politique globale de prévention des Risques Psycho-Sociaux.

Depuis 2012 Cyril COSAR est therapeute spécialiste du psychotrauma et travail egalement comme consultant auprès de diverses organisations du secteur social et solidaire ainsi qu’auprès de cabinets de prévention des risques professionnels.

Ces expertises font de lui à la fois un clinicien experimenté dans le soin des victimes d’incident et aussi un psychologue conseil et formateur auprès de diverses structures pour prévenir ou répondre aux enjeux de la santé mentale en contexte professionnel.



