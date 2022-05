Sabrina MARZELLA

DESS de Psychologie Clinique (2001 Ecole des Psychologues Praticiens)

Praticienne d'Analyse Transactionnelle (10 ans au sein de l'EAT)

Certifiée MBTI



Pratique du conseil RH depuis 1998 : Bilans de Compétences, Bilans Professionnels, Coaching de développement des compétences professionnelles et Coaching de transition, Aide à la mobilité Interne, Formations.



Formatrice dans le domaine médico-sociale (formatrice régulière au sein de l'APAJH depuis 2004) : Supervision d'équipe & Analyse des Pratiques Professionnelles, Projet Individuel (de l'élaboration à la mise en pratique en passant par sa rédaction), Communication (institutionnelle, avec les familles, les usagers et les collègues), Travail d'équipe et pluridisciplinarité, Animer un groupe de parole...

Formatrice pour un tissu Associatif dans l'éducation spécialisée (prévention notamment)



Psychothérapeute.



Mes compétences :

Analyse Transactionnelle

Bilan de compétences

Coaching

Communication

Formation

Management

Management et communication

Mobilité

Mobilité professionnelle

Psychologie

Psychothérapeute

Risques psychosociaux

Training

Training management

Psychothérapie